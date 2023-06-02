Сбежавший по балконам голый липецкий "Тарзан" оказался гражданином Украины

Пойманным в Липецке полицейскими "Тарзаном", убегавшим от нагой избранницы по балконам многоэтажки, оказался 29-летний гражданин Украины Иван С. Как выяснил SHOT, девушка Ивана — гражданка Молдавии.

Молодая пара проживает в съёмной квартире с двумя дочками женщины. На момент инцидента парочка была под веществами: они вышли голыми на балкон, и мужчина приставил к горлу любимой нож. Всё это увидели соседи, вызвали полицию, но, когда участковый и сотрудники МЧС начали вскрывать дверь, Иван сиганул с балкона. Спецслужбы на тот момент подготовились ловить беглеца.

"Тарзан" уже находится под капельницей в больнице, откуда его доставят в полицейский отдел. На теле его сожительницы нашли укусы и порезы. Её дети в порядке, проводится проверка. SHOT также уточняет, что в отношении полицейского, который ловил наркомана, начали служебную проверку из-за жёсткого задержания.