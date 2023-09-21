Эксперт назвала 5 признаков выгорания на работе

Чтобы не пришлось разбираться с последствиями выгорания сотрудников на работе, нужно уметь распознавать признаки усталости у членов команды. О них "Газете.ru" рассказала глава IT-рекрутмента "Точки" Дарья Аглиуллина.

По её словам, циничное отношение к рабочим обязанностям, коллегам и клиентам является первым сигналом. Человек проявляет повышенную обидчивость, создаёт конфликтные ситуации, может вспыхнуть даже из-за кофе, пролитого коллегой. Также должно насторожить снижение работоспособности, когда ранее эффективный сотрудник не выполняет KPI, срывает договорённости, не реагирует на просьбы коллег.

К признакам выгорания эксперт относит и выраженную забывчивость. Так, сотрудник может отменять важные встречи, опаздывать, забывать выполнять привычные обязанности. Кроме того, он может демонстрировать низкую вовлечённость и безразличие к работе: не участвует в командных обсуждениях, равнодушен к текущим проектам. Ну и пятый признак — обесценивание своих достижений.

"На личных встречах, презентациях своей работы или перформанс-ревью (подведение итогов работы, чаще всего за полгода) сотрудник принижает значение своей работы. В таких случаях у людей часто возникает желание изменить карьерный трек на 180 градусов. Однако HR-специалистам следует учитывать, что такое желание — это, скорее всего, следствие текущего состояния, поэтому работать с ним нужно аккуратно", — объяснила Аглиуллина, добавив, что компании необходимо иметь специальных сотрудников, которые будут заботиться о благоприятной рабочей атмосфере.