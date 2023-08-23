Россияне рассказали, какие эмоции переживают при выходе из отпуска

Примерно треть (34%) работников в России после отпуска не хотят возвращаться на работу, их посещают мысли о смене рода деятельности. А 27% жалуются на эмоциональную подавленность и выгорание на фоне необходимости быстро погрузиться в рабочий процесс. Таковы результаты опроса, проведённого в рамках проекта "HR Lab. — Лаборатория HR инноваций" и платформы "Академия здоровья" для аналитического центра "Альфастрахование".

Больше половины (57%) респондентов рассказали, что берут отпуск на две недели. 28% отдыхают от недели до 10 дней. 67% участников исследования считают, что такого отпуска достаточно для перезагрузки. А 12% полагают, что минимальный отдых должен длиться три недели.

Возвращаться на работу после отпуска хотят лишь 21% опрошенных, 17% хотели бы работать дистанционно. Совсем выключаются из рабочего процесса 58% респондентов. Состояние радости после отдыха есть только у 32% участников исследования. 18% отметили, что в течение первой недели находятся в приподнятом настроении, однако оно стремительно сменяется рутиной.

Уволиться после отпуска хочет каждый третий. Желание повысить квалификацию и развиваться на текущем месте работы появляется в отпуске только у 19% россиян. Примечательно, что у 12% после отпуска появляется желание просить повышения зарплаты, отмечает "Газета.ru".