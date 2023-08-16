Москвичи рассчитали желаемый доход для семьи из трёх человек

Жители столицы хотели бы иметь ежемесячный доход на семью из трёх человек в размере 257 тысяч рублей. У мужчин запросы чуть выше: в среднем они хотели бы иметь 266 тысяч рублей на троих, тогда как женщины — 246 тысяч рублей, пишет "Москва 24".

Согласно опросу, проведённому для издания порталом Superjob, лишь двоих из ста опрошенных устроил бы ежемесячный доход до 100 тысяч рублей на семью из трёх человек, а каждый шестой респондент (17%) хотел бы иметь от 100 до 150 тысяч. Сумму от 150 до 200 тысяч рублей назвал каждый пятый (19%), а 15% хотели бы тратить от 200 до 250 тысяч рублей. Доходом от 250 до 300 тысяч рублей были бы довольны 16% москвичей.