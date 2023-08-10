Как правильно намекнуть мужу, чтобы тот зарабатывал больше: 7 лайфхаков

Нехватка денег — одна из главных причин конфликтов в большинстве семей. Обсуждение темы финансового положения с партнёром требует чуткости и осторожности. И хотя нужно поощрять его профессиональный рост, не менее важно мотивировать на больший успех, не подрывая уверенности мужчины в себе и не вызывая обиды. Ключевой момент — не заставить, а именно подтолкнуть. То есть вдохновить партнёра и помочь ему захотеть развиваться в своей профессиональной сфере и начать зарабатывать больше. Эти семь советов помогут вам провести разговор максимально безболезненно.

1. Исследуйте его увлечения и возможность их монетизировать

Начните с создания безопасного пространства для открытого общения. Выразите искреннюю заинтересованность в профессиональном росте своего мужчины и заверьте, что вы его союзник в этом деле. Узнайте об интересах и увлечениях партнёра. Обсудите, как некоторые из этих хобби потенциально могут быть превращены в дополнительные возможности заработка или даже в полноценную работу, от которой он будет получать не только удовольствие, но и хороший доход.

2. Используйте временные трудности во благо

Для того чтобы замотивировать мужчину зарабатывать больше, обратите внимание на общие проблемы и неудобства из-за отсутствия средств. Фото © Freepik / wayhomestudio

Когда у мужчины проблемы с финансами, он переживает не меньше вас. Задача женщины — показать, что она готова идти с ним до конца. Когда вы поддерживаете супруга, становитесь ещё ближе. Невозможность позволить себе, например, хороший отдых может послужить толчком для роста его карьеры. Предложите, чтобы вы вместе преодолевали сложные ситуации, используя их как возможность учиться и стремиться к финансовой стабильности.

3. Перестаньте быть сильной и независимой



Ничто так не расхолаживает мужчину, как полная самодостаточность женщины. Если вы по жизни привыкли всё тащить на себе, то пора избавляться от этого навыка. Предоставьте супругу право принимать решения, нести ответственность за семью. Никто не говорит, что вы должны стать беспомощной принцессой. Но начните, наконец, уступать мужу, давая возможность справиться с проблемами семьи. И помните: чем больше мужчина инвестирует в женщину, тем больше он её ценит.

4. Поделитесь вдохновляющими историями успеха

Чтобы намекнуть мужчине, что неплохо бы ему начать зарабатывать больше, поделитесь вдохновляющими историями. Фото © Freepik / marymarkevich

Расскажите вдохновляющие истории о людях, которые преодолели финансовые препятствия на пути к осуществлению своей мечты. Такие истории могут замотивировать вашего возлюбленного на действия, побудить его представить собственный путь к успеху в карьере.

5. Обсудите общие планы и цели

Составьте планы на ближайшее совместное будущее. Обсудите крупные покупки, пожелания в предстоящих путешествиях. Выскажите мысли о желаемом будущем. Нарисуйте картину финансовой стабильности, роста и полноценной жизни, которую вы представляете вместе. Сверьте ваши стремления и жизненные цели. Благодаря этому вы оба увидите, как более высокий потенциал заработка вписывается в более широкие совместные планы.

6. Познакомьте с состоятельными друзьями

Ненавязчивое знакомство с состоятельными людьми может подстегнуть вашего мужчину начать продвигаться по карьерной лестнице. Фото © Freepik / master1305

Окружение всегда влияет на человека, заставляя стремиться к новым целям. Кроме того, чтобы вписаться в определённую компанию, нужно иметь с новыми знакомыми общие интересы и соответствовать им во всех отношениях, в том числе и материальном. Если вы сможете создать для мужчины круг общения, который будет его вдохновлять, то он приложит все усилия для того, чтобы стать полноценной частью нового общества.

7. Пожалуйтесь на то, что хотели бы большего для вас обоих

Не стоит испытывать вину из-за того, что вам хочется пожаловаться на нехватку денег. Забудьте утверждения о том, что женщина должна уметь справляться с трудностями без жалоб! Как мужчина узнает, что вы недовольны и что ему нужно приложить усилия для улучшения совместной жизни и налаживания отношений? Главное — жаловаться правильно! Очень важно не переходить на личности и не ругать мужа. Стройте фразы так, чтобы ему было понятно: от низких доходов плохо в первую очередь самому мужчине. Его обделяют! А уже во вторую очередь страдаете вы: хочется новые туфли и платье, нужна посудомоечная машина. Поступите ещё хитрее: поговорите о планах на декрет и нуждах на ребёнка в перспективе.