Врач рассказала, каких людей чаще всего кусают осы

В большинстве случаев ос привлекают яркая одежда и сильный аромат духов. В особенной опасности же аллергики. Об этом рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян.

Эти полосатые насекомые очень хорошо чувствуют запахи. Им нравится также аромат сладких напитков и фруктов, ведь всё это осы принимают за признаки цветов. А ещё они реагируют на мокрое тело после купания.

"Укус осы особенно опасен для тех, у кого аллергия на яд. Для остальных нападение относительно безопасно. Если на месте укуса сразу появился значительный отёк, то это признак аллергии. Необходимо быстро принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу", — объяснила она.

Даже при отсутствии отёка следует промыть и обработать рану антисептиком. Сильная аллергия проявляется в виде затруднения дыхания, тошноты, учащённого пульса и повышенной температуры тела. Также появляется отёк лица, губ и языка. Смертельная доза для человека — 50–100 укусов осы, но к врачу следует бежать при двух нападениях подряд, пояснила врач в беседе с NEWS.ru.