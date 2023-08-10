Россиянам посоветовали, как правильно отгонять ос

Одна из проблем летнего времени в российских широтах — осы, которые в поисках пропитания могут заинтересоваться чем-то у человека. Рефлекторно люди при виде полосатых насекомых начинают размахивать руками, но делать это не стоит, чтобы избежать плачевного результата. Такой совет дал энтомолог и методист Тульского экзотариума Алексей Евсюнин.

По его словам, эти насекомые не нападают на человека целенаправленно. Они становятся агрессивными и ужалить могут только в случае опасности, например, при защите гнезда. Отгонять ос следует спокойными движениями, а не размахивать руками.

"Вряд ли у вас получится сделать это (размахивать руками. — Прим. Лайфа) прицельно. А так возникает вероятность, что вы прижмёте осу, и она точно ужалит. Лучше резко отбежать на пару метров в сторону, чтобы насекомые потеряли ориентир", — подчеркнул Евсюнин в беседе с "Тульской службой новостей".