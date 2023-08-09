Россиянка умерла, случайно проглотив осу
Жительница Саратовской области умерла из-за залетевшей в рот осы
Жительница Саратовской области скончалась после того, как ей в рот залетела оса. Трагедия произошла в СНТ "Энергия".
Как пишет SHOT, в горло 40-летней женщине случайно залетела оса. У дачницы случился приступ астмы, она начала задыхаться и умерла до приезда скорой. Прибывшие врачи ничего сделать уже не смогли.
О том, что банальный укус пчелы, шмеля или осы может привести к летальному исходу, ранее рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Насекомое может ужалить в область груди, лица или шеи — туда, где сосредоточено большое количество сосудов. Такое развитие событий может стать фатальным, особенно для аллергиков.
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