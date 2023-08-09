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9 августа, 15:06

Россиянка умерла, случайно проглотив осу

Жительница Саратовской области умерла из-за залетевшей в рот осы

Жительница Саратовской области скончалась после того, как ей в рот залетела оса. Трагедия произошла в СНТ "Энергия".

Как пишет SHOT, в горло 40-летней женщине случайно залетела оса. У дачницы случился приступ астмы, она начала задыхаться и умерла до приезда скорой. Прибывшие врачи ничего сделать уже не смогли.

Биолог рассказал, когда назойливые осы отстанут от россиян

Биолог рассказал, когда назойливые осы отстанут от россиян

О том, что банальный укус пчелы, шмеля или осы может привести к летальному исходу, ранее рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Насекомое может ужалить в область груди, лица или шеи — туда, где сосредоточено большое количество сосудов. Такое развитие событий может стать фатальным, особенно для аллергиков.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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