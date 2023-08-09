Россиянка умерла, случайно проглотив осу

Жительница Саратовской области скончалась после того, как ей в рот залетела оса. Трагедия произошла в СНТ "Энергия".

Как пишет SHOT, в горло 40-летней женщине случайно залетела оса. У дачницы случился приступ астмы, она начала задыхаться и умерла до приезда скорой. Прибывшие врачи ничего сделать уже не смогли.