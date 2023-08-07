Биолог рассказал, когда назойливые осы отстанут от россиян

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области заметили повышенную активность ос и даже их чрезмерную "назойливость". Однако, как считает биолог Павел Глазков, тут нет ничего удивительного. По его мнению, причина кроется в сугубо естественно-биологических факторах.

"Осы сейчас готовят свой расплод к зимовке. Поэтому они и усиленно питаются. Совершенно верно, сейчас активность ос резко возросла, и дальше она будет ещё усиливаться", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Учёный напомнил, что осы реагируют на запах мяса и фруктов, поэтому так любят "атаковать" весёлые компании и нападать на шашлык, только что снятый с огня. Чтобы избавиться от неприятных гостей, не стоит размахивать руками, так можно лишь разозлить жужжащих и навлечь на себя беду, отметил эксперт.

При этом укусов стоит опасаться всерьёз, потому что яд насекомых крайне токсичен, а у аллергиков он может вызвать даже отёк Квинке. Активность осы будут проявлять до самого конца лета, а если позволит погода, то и до самого сентября, заключил Глазков.