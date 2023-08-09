Названо 10 тревожных симптомов после укуса осы, с которыми нужно бежать к врачу

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, как следует действовать в случае укуса осы. По словам врача, в первую очередь необходимо спешно покинуть место встречи с насекомым, так как оно может позвать своих собратьев.

В большинстве случаев нейтрализовать последствия укуса можно собственными силами, пояснила специалист. Для этого достаточно обработать ранку антисептиком. Если же отёк продолжает нарастать и появляются признаки головокружения, лучше всего обратиться к врачу, посоветовала Курбатова в интервью изданию "Вести Подмосковья".

"Вот некоторые из вероятных опасных симптомов, которые могут возникнуть после укуса: сильный и быстро увеличивающийся отёк в области глаз, рта и гортани, боль в животе, тошнота и рвота, хрипы, затруднённое дыхание, чувство сжимания за грудиной, нестабильный пульс, головокружение и потеря сознания", — перечислила эксперт.