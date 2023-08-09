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9 августа, 15:40

Названо 10 тревожных симптомов после укуса осы, с которыми нужно бежать к врачу

Врач Курбатова описала алгоритм действий при укусе осы

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, как следует действовать в случае укуса осы. По словам врача, в первую очередь необходимо спешно покинуть место встречи с насекомым, так как оно может позвать своих собратьев.

В большинстве случаев нейтрализовать последствия укуса можно собственными силами, пояснила специалист. Для этого достаточно обработать ранку антисептиком. Если же отёк продолжает нарастать и появляются признаки головокружения, лучше всего обратиться к врачу, посоветовала Курбатова в интервью изданию "Вести Подмосковья".

"Вот некоторые из вероятных опасных симптомов, которые могут возникнуть после укуса: сильный и быстро увеличивающийся отёк в области глаз, рта и гортани, боль в животе, тошнота и рвота, хрипы, затруднённое дыхание, чувство сжимания за грудиной, нестабильный пульс, головокружение и потеря сознания", — перечислила эксперт.

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В редких случаях атака осы может оказаться смертельной для человека, сообщал Лайф ранее. Шансы летального исхода возрастают, если укус пришёлся в лицо или шею.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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