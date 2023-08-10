Россиянам рассказали, что делать при возгорании электросамоката

Если дома во время подзарядки электросамокат внезапно загорелся, то прежде всего надо его обесточить и вызвать пожарных. Такой совет дал директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов.

Он рекомендует по возможности вытащить устройство на улицу, так как там меньше пожароопасных предметов. Заливать пламя водой бесполезно, ведь в аккумуляторах есть литий, который хорошо горит в воде. Необходимо накрыть самокат чем-то негорючим.

"Если пожар случился на улице, можно засыпать пламя песком или землёй", — посоветовал Белоусов в беседе с NEWS.ru.