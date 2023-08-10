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10 августа, 13:37

Россиянам рассказали, что делать при возгорании электросамоката

Эксперт Белоусов: Загоревшийся на подзарядке электросамокат нужно обесточить

Если дома во время подзарядки электросамокат внезапно загорелся, то прежде всего надо его обесточить и вызвать пожарных. Такой совет дал директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов.

Он рекомендует по возможности вытащить устройство на улицу, так как там меньше пожароопасных предметов. Заливать пламя водой бесполезно, ведь в аккумуляторах есть литий, который хорошо горит в воде. Необходимо накрыть самокат чем-то негорючим.

"Если пожар случился на улице, можно засыпать пламя песком или землёй", — посоветовал Белоусов в беседе с NEWS.ru.

Мать и 16-летняя дочь погибли при пожаре из-за взрыва электросамоката в Ростове-на-Дону

Мать и 16-летняя дочь погибли при пожаре из-за взрыва электросамоката в Ростове-на-Дону

Ранее Лайф писал, что в квартире на западе Москвы сгорел электросамокат, в результате пожара пострадало три ребёнка. Детей доставили в больницу с ожогами верхних дыхательных путей.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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