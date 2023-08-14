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14 августа, 06:10

Россияне назвали главные минусы работы с родственниками

Опрос показал, что большинство россиян не хотели бы работать с родственниками

Большинство россиян видят главным недостатком работы с родственниками ответственность за них перед коллегами и начальством, следует из опроса сервиса "Работа.ру", результаты которого публикует RT. Так, об этом заявили 55% респондентов.

47% считают, что работа с родными может сказываться на объективной оценке результатов труда, а 34% посетовали на их возможное непрофессиональное отношение к своим обязанностям. В то же время 28% боятся испортить семейные отношения ссорами, а 26% указали, что такой рабочий день превратится в решение семейных вопросов. Ещё 4% выбрали другие варианты ответа.

Однако некоторые хотели бы поработать со своими родственниками. Так, 35% считают, что решение рабочих проблем поможет улучшить взаимопонимание, 32% ответили, что родные всегда поддержат в трудных ситуациях, а 28% уверены, что такие коллеги помогут в выполнении трудовых задач.

В то же время 26% респондентов ответили, что близкие люди хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга, 22% опрошенных считают, что родные всегда прикроют перед коллегами и начальством, а 14% понадеялись проводить на работе больше времени с семьёй.

В целом 55% россиян не хотели бы и не работают с родственниками, а 27% всё равно. В то же время о желании попробовать такой формат занятости заявили 10% респондентов, а 4% уже работают с родными. Примечательно, что столько же не хотят, но всё равно трудятся с родными.

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А другой опрос показал, что 56% наших сограждан не ощущают на себе влияние антироссийских санкций. Ещё 25% почувствовали небольшой эффект на их образе жизни, а 14% признались, что санкции сказались на них очень сильно.

Обложка ©

Unsplash / Icons8 Team

Матвей Константинов
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