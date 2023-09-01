Эксперт назвала три причины, когда действительно нужно искать новую работу

Американские учёные выяснили, что менять работу стоит каждые пять – семь лет: такие перемены способствуют карьерному росту и развитию навыков. О том, как понять, что пришло время искать новое место, Лайфу рассказала эксперт по профориентации и развитию карьеры, автор бесплатного курса "Кем стать?" от Skillbox Екатерина Боровец.

По её словам, на рынке труда существует заметный тренд: сотрудники начинают искать новую профессиональную сферу деятельности после трёх – пяти лет работы в одной компании. Такое желание абсолютно нормально и объясняется страхом выгорания, осознанием карьерного застоя, отсутствием новых интересных вызовов. Однако прежде чем спешить обновлять своё резюме и писать новым компаниям, стоит разобраться с причинами тяги к переменам: это поможет понять, как обновить карьеру.

Так, если вы потеряли интерес к рабочим задачам, карьерный консультант предлагает всерьёз рассмотреть смену профессии. Кардинальность этого шага зависит от конкретного случая и от вашего желания или нежелания менять направление деятельности. Например, решением может стать горизонтальный рост в текущей компании: переход из одного отдела в другой, а ещё переобучение на смежную позицию с новым функционалом или старт в принципиально новой специальности.

Если на текущей работе вам не дают расти в позиции и финансово, а также вы испытываете усталость от продукта, специалист советует подумать о смене работодателя и, возможно, даже индустрии. При этом из профессии уходить необязательно.

Если вас раздражают коллеги и с ними "уже ничего толкового не клеится", то даже смежный отдел может вдохновить вас на новые свершения. Попросите HR-специалиста и своего руководителя о переводе в другую команду.

Боровец отметила, что удовольствие от постоянной работы в одной компании может и не исчезать со временем: новые задачи, подходы и технологии для их решения вдохновляют и поддерживают интерес.

"Поэтому моя главная рекомендация: будьте внимательны к своему уникальному карьерному пути, своим желаниям и ощущениям от работы, развивайте и усиливайте экспертизу. Прислушивайтесь к себе и не бойтесь менять профессию, если вам это необходимо", — заключила эксперт.