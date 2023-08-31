Не по стопам родителей: Большинство москвичей не хотят, чтобы дети выбирали их профессию

Большая часть москвичей, а именно 67%, не хотят, чтобы их дети в будущем пошли по их стопам в профессиональном плане. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы "Авито.Работа", в котором приняло участие десять тысяч работающих россиян, пишет РИАМО.

При этом 62% заявили, что никогда не хотели продолжать трудовую династию. А 9% респондентов вообще пожалели, что это сделали.

Из всех москвичей, которые хотят, чтобы дети пошли по их стопам (а таких 33%), 82% трудятся в продажах, 79% в логистике, по 77% в сфере образования и промышленности. Из числа этих людей 51% находятся в возрасте от 18 до 24 лет.

Одобряют профессиональную династию те, кто занят в отраслях IT и телекома (57%), маркетинга, рекламы и PR (51%), консалтинга (48%) и банкинга (46%). Наиболее независимыми в выборе оказались работники сферы продаж (70%) и туризма (68%).

Для 10% опрошенных родители послужили примером в выборе профессии, 19% передумали и всё же выбрали свою дорогу. Карьерную династию чаще всего продолжают в области автобизнеса (20%) и образовательной среды (18%).

"Респонденты отметили, что на выбор профессии в большей мере влияют интерес к сфере (39%), талант и предрасположенность (26%), финансовые перспективы (25%) и почти в самом конце — влияние семьи и близких (16%)", — заявил управляющий директор "Авито.Работы" Артём Кумпель.