7 ужасных профессий, которые так испортят человека, что от него даже семья откажется

В нашем мире есть профессии, которые могут серьёзно повлиять на личность человека. Иногда изменения могут оказаться настолько сильными, что найти с человеком общий язык больше не смогут ни друзья, ни близкие. Опираясь на мнение реальных людей, разбираем семь профессий, которые могут деформировать личность человека раз и навсегда.

"В автомобильном бизнесе полно дегенератов. Я учился в колледже и проходил собеседование на должность продавца в автосалоне. Работодатель сказал, что мне может быть неловко, когда я буду впервые втюхивать пенсионеру машину, которая ему явно не по карману. "Но как только получишь за это комиссию, то обо всём забудешь". Я встал и ушёл", — Professional_Cheek16.

Семь профессий, которые могут изменить личность человека навсегда. Фото © Shutterstock

"Охранники в тюрьмах. Мой бывший когда-то был командиром в колонии, но уволился, потому что не мог вынести того, как ужасно его коллеги относились к заключённым. Типа ну как можно рассчитывать на реабилитацию заключённых, если они обращаются с ними как с животными? Большую часть тех ужасов он мне не рассказывал, потому что они были отвратительными даже по его словам. Хотя он и так был не то чтобы очень хорошим человеком", — Jessiefrance89.

"Как я поняла, люди в ресторанной индустрии очень часто злоупотребляют психоактивными веществами. Я не думаю, что индустрия привлекает таких людей, скорее стресс на работе в сочетании с доступностью алкоголя и других наркотиков создают идеальные условия для такого образа жизни", — ValuableAppendage.

Какие бывают профдеформации: профессии, которые испортят жизнь человеку. Фото © Shutterstock

"В шоке, что никто ещё не упомянул музыкальную индустрию... Причём на всех уровнях. Злоупотребление наркотиками и алкоголем, домашнее насилие, социопатия и нарциссические расстройства, угрозы и т.д. И я не говорю про мировых звёзд! Даже на местном уровне, на местной музыкальной сцене. Даже хипстеры, с которыми встречаются музыканты, их друзья — все до единого ну очень токсичные люди", — Ialwayslikedyourmom.

"Я работаю в сфере медицины и хотел бы номинировать свою область. Тут у нас полно испорченных людей. Большинство уже давно выгорело и обладает довольно чёрным юмором", — Gildian.

Какие профессии могут до неузнаваемости изменить человека в худшую сторону? Фото © Shutterstock

"Риелторы. Надо быть последней сволочью, чтобы пойти на эту работу. Мой бывший работал в ипотечной компании и проводил время с агентами недвижимости на встречах и ужинах. Он сменил 12 мест работы за 10 лет. Когда мы встречались, он был нарциссом, который постоянно обижался на критику по поводу своей работы", — Defiant_Project1321.

"Люди, работающие в сфере похоронных услуг. Если вы не психопат, стремящийся обдирать семьи погибших, вы мгновенно превращаетесь в сгоревшую оболочку человека. Наша отрасль не требует формального образования и может быть крайне утомительной. Длинные рабочие часы, плохие условия, травмы, оскорбления со стороны общества, низкая зарплата и недостаток поддержки психического здоровья — всё так и есть. Все ненавидят гробовщиков. Но никто не ненавидит нас больше, чем мы сами", — BrowsingAtWork1984.