"Мамины глаза": Рианна стала мамой во второй раз, родив дочь
Все долго ждали этого события, и вот оно свершилось! Никаких больше "пузатых" образов поп-дивы, потому как певица стала мамой во второй раз.
Знаменитая певица Рианна родила девочку. Обложка © Getty Images / Arturo Holmes
Мы уже привыкли к необычным, сексуальным и таким стильным выходам в свет беременной Рианны, ведь каждый раз певица даже из обычной прогулки до продуктового создавала целый модный показ. Казалось бы, так будет вечно, но нет! По словам инсайдеров, приближённых к семье звезды, поп-дива Рианна родила пару дней назад девочку.
"Она вылитая Рианна, вплоть до светлых глаз", — уверяют источники.
А потом добавляют, что малышка здорова и прекрасна. Они с матерью чувствуют себя обе отлично. Даже вернулись в особняк, где 35-летняя Рианна познакомила с отцом — ASAP Rocky — их малышку. Информация пока не подтверждена официально, мы все замерли в ожидании первых фотографий малышки. Но зарубежные коллеги, опираясь на несколько "своих источников", уверяют, что всё именно так и было.
В августе 2023 года Рианна стала второй раз мамой, родив девочку. Фото © Getty Images / Mike Coppola
Напомним, что Рианна и ASAP Rocky объявили об отношениях в 2021-м. Уже через год — 13 мая 2022-го — в семье случилось долгожданное пополнение: родился мальчик. Долгое время имя первенца держали в тайне, но относительно недавно всё же стало известно, что сына Рианны зовут RZA Ательстон Майерс. Родители дали такое имя первенцу в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan. А ещё через год — в августе 2023 года — певица рожает второго ребёнка, девочку. Интересно, сколько на этот раз нам придётся ждать, чтобы узнать имя малышки.