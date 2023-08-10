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10 августа, 14:32

"Мамины глаза": Рианна стала мамой во второй раз, родив дочь

Все долго ждали этого события, и вот оно свершилось! Никаких больше "пузатых" образов поп-дивы, потому как певица стала мамой во второй раз.

<p>Знаменитая певица Рианна родила девочку. Обложка © Getty Images / Arturo Holmes</p>

Знаменитая певица Рианна родила девочку. Обложка © Getty Images / Arturo Holmes

Мы уже привыкли к необычным, сексуальным и таким стильным выходам в свет беременной Рианны, ведь каждый раз певица даже из обычной прогулки до продуктового создавала целый модный показ. Казалось бы, так будет вечно, но нет! По словам инсайдеров, приближённых к семье звезды, поп-дива Рианна родила пару дней назад девочку.

"Она вылитая Рианна, вплоть до светлых глаз", уверяют источники.

А потом добавляют, что малышка здорова и прекрасна. Они с матерью чувствуют себя обе отлично. Даже вернулись в особняк, где 35-летняя Рианна познакомила с отцом — ASAP Rocky — их малышку. Информация пока не подтверждена официально, мы все замерли в ожидании первых фотографий малышки. Но зарубежные коллеги, опираясь на несколько "своих источников", уверяют, что всё именно так и было.

В августе 2023 года Рианна стала второй раз мамой, родив девочку. Фото © Getty Images / Mike Coppola

В августе 2023 года Рианна стала второй раз мамой, родив девочку. Фото © Getty Images / Mike Coppola

Напомним, что Рианна и ASAP Rocky объявили об отношениях в 2021-м. Уже через год — 13 мая 2022-го — в семье случилось долгожданное пополнение: родился мальчик. Долгое время имя первенца держали в тайне, но относительно недавно всё же стало известно, что сына Рианны зовут RZA Ательстон Майерс. Родители дали такое имя первенцу в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan. А ещё через год — в августе 2023 года — певица рожает второго ребёнка, девочку. Интересно, сколько на этот раз нам придётся ждать, чтобы узнать имя малышки.

Психологи наконец поняли, почему беременная Рианна так любит оголяться на публику

Психологи наконец поняли, почему беременная Рианна так любит оголяться на публику

Елизавета Терешкова
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