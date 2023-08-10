"Мамины глаза": Рианна стала мамой во второй раз, родив дочь

Мы уже привыкли к необычным, сексуальным и таким стильным выходам в свет беременной Рианны, ведь каждый раз певица даже из обычной прогулки до продуктового создавала целый модный показ. Казалось бы, так будет вечно, но нет! По словам инсайдеров, приближённых к семье звезды, поп-дива Рианна родила пару дней назад девочку.

"Она вылитая Рианна, вплоть до светлых глаз", — уверяют источники.

А потом добавляют, что малышка здорова и прекрасна. Они с матерью чувствуют себя обе отлично. Даже вернулись в особняк, где 35-летняя Рианна познакомила с отцом — ASAP Rocky — их малышку. Информация пока не подтверждена официально, мы все замерли в ожидании первых фотографий малышки. Но зарубежные коллеги, опираясь на несколько "своих источников", уверяют, что всё именно так и было.

В августе 2023 года Рианна стала второй раз мамой, родив девочку. Фото © Getty Images / Mike Coppola