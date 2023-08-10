Хирург раскрыла, какие пластические операции сделал Басков

Овал лица певца Николая Баскова стал более чётким, бросаются в глаза углы нижней челюсти, а также появилась ямочка на подбородке. Хирург клиники "Шарм голд" Мария Ситникова проанализировала старые и новые фотографии артиста и предположила, какие он сделал пластические операции.

Как подметила врач, у певца стала более натянутой улыбка, а ещё изменилась форма мочек ушей. И это всё указывает на пластику лица. Кроме того, ранее артист похудел примерно на 20 килограммов, а такие изменения приводят к растяжению кожи. У певца же получилось иначе: лицо подтянулось вслед за телом.

"Предполагаю, что такое преображение певца может быть следствием пластических операций — смас-лифтинга и платизмопластики. Суть смас-лифтинга заключается в мобилизации мышечного каркаса лица и шеи, натягивании его в новом положении и иссечении лишней — растянутой — кожи", — пояснила Ситникова.

Стоимость смас-лифтина доходит примерно до 500 тысяч рублей, добавила она. Что же касается платизмопластики, то это подтяжка главной мышцы шеи. И стоимость этой процедуры составляет полмиллиона рублей. Ситникова посоветовала Баскову сделать блефаропластику верхних и нижних век. В ходе операции удаляются избытки растянутой кожи век и жировые грыжи, которые формируют мешки под глазами. Тогда взгляд певца станет молодым и отдохнувшим, добавила хирург в беседе с порталом "Страсти".