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10 августа, 12:34

Выпавшего с третьего этажа сына Ефремова выписали из больницы

Mash: Николая Ефремова выписали из больницы, его ждёт амбулаторное лечение

<p>Михаил Ефремов (справа) и его сын Николай. Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Михаил Ефремов (справа) и его сын Николай. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сына актёра Михаила Ефремова Николая, который полтора месяца назад выпал из окна, выписали из больницы. Как сообщает Mash, на данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации телеграм-канала, после выписки 31-летний актёр продолжит лечиться амбулаторно. В частности, его ждёт реабилитация в специальном центре под наблюдением медиков. Первое время Николай сможет передвигаться исключительно на костылях.

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Напомним, в конце июня Ефремов-младший выпал из окна своей квартиры в Москве. Сообщалось, что в его крови были найдены наркотики. Николаю за одну ночь провели сразу две операции — срастили кости таза и бёдер. По словам супруги артиста, он страдает алкоголизмом и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Наталья Исакова
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