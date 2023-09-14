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14 сентября, 15:31

Названы 3 самые вредные привычки офисных работников

Врач Алексеева: Обед, съеденный в спешке, повышает риск набрать лишний вес

Немалая часть россиян большую часть своего дня проводят в офисах. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о привычках таких работников, которые хуже всего сказываются на здоровье. По словам медика, самая распространённая ошибка белых воротничков — постоянная спешка. Особенно это критично в отношении еды.

"Не рекомендую быстро есть свой обед на ходу, пытаясь проглотить его за раз. Учёные из Японии давно установили взаимосвязь между быстрым поглощением пищи и лишним весом. Например, риск набрать лишние килограммы для мужчины, привыкшего съедать свой обед за пару минут, составляет не менее 80%, если сравнивать с теми, кто трапезничает куда медленнее", предостерегла врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Она объяснила причину такой реакции организма на ускоренный приём пищи: когда всё съедается слишком стремительно, в мозг не успевает поступить сигнал о том, что желудок заполнен. Из-за этого человек не понимает, что съел уже достаточно, чтобы насытиться, и продолжает трапезу, что ведёт к набору лишнего веса.

Следующая плохая привычка тоже связана с едой, но в этом случае в дополнение к обеду нужен ещё и телефон. Терапевт поделилась результатами научных исследований, согласно которым работники, использующие во время еды смартфон, чаще прочих испытывают усталость и меньше хотят работать. Это было доказано проведёнными над добровольцами опытами. Причина в том, что просмотр информации с дисплея телефона во время еды создаёт дополнительную нагрузку для мозга.

И ещё одна извечная проблема офисных тружеников — они постоянно находятся в сидячем положении. Если проводить так 90% рабочего времени, вполне можно стать обладателем варикоза, предупредила собеседница "Вечерней Москвы". В позе "сидя" кровь в венах нижних конечностей застаивается, а это приводит к расширениям в венах. Этого можно избежать, если периодически выходить подышать свежим воздухом, совершать короткие прогулки. А ещё хорошим способом профилактики варикоза является гимнастика, которая эффективно разгоняет кровь по организму, подытожила Алексеева.

Названа обувь – убийца здоровья ног и организма

Названа обувь – убийца здоровья ног и организма

Ранее врач высшей категории рассказала Лайфу, что офисные работники наиболее подвержены инфекциям, так как постоянно находятся в замкнутом пространстве рядом с большим количеством людей. Она назвала шесть правил, которые позволят уберечься от болезней в полном людей офисе.

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Freepik

Юрий Лысенко
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