Названы 3 самые вредные привычки офисных работников
Врач Алексеева: Обед, съеденный в спешке, повышает риск набрать лишний вес
Немалая часть россиян большую часть своего дня проводят в офисах. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о привычках таких работников, которые хуже всего сказываются на здоровье. По словам медика, самая распространённая ошибка белых воротничков — постоянная спешка. Особенно это критично в отношении еды.
"Не рекомендую быстро есть свой обед на ходу, пытаясь проглотить его за раз. Учёные из Японии давно установили взаимосвязь между быстрым поглощением пищи и лишним весом. Например, риск набрать лишние килограммы для мужчины, привыкшего съедать свой обед за пару минут, составляет не менее 80%, если сравнивать с теми, кто трапезничает куда медленнее", — предостерегла врач в беседе с "Вечерней Москвой".
Она объяснила причину такой реакции организма на ускоренный приём пищи: когда всё съедается слишком стремительно, в мозг не успевает поступить сигнал о том, что желудок заполнен. Из-за этого человек не понимает, что съел уже достаточно, чтобы насытиться, и продолжает трапезу, что ведёт к набору лишнего веса.
Следующая плохая привычка тоже связана с едой, но в этом случае в дополнение к обеду нужен ещё и телефон. Терапевт поделилась результатами научных исследований, согласно которым работники, использующие во время еды смартфон, чаще прочих испытывают усталость и меньше хотят работать. Это было доказано проведёнными над добровольцами опытами. Причина в том, что просмотр информации с дисплея телефона во время еды создаёт дополнительную нагрузку для мозга.
И ещё одна извечная проблема офисных тружеников — они постоянно находятся в сидячем положении. Если проводить так 90% рабочего времени, вполне можно стать обладателем варикоза, предупредила собеседница "Вечерней Москвы". В позе "сидя" кровь в венах нижних конечностей застаивается, а это приводит к расширениям в венах. Этого можно избежать, если периодически выходить подышать свежим воздухом, совершать короткие прогулки. А ещё хорошим способом профилактики варикоза является гимнастика, которая эффективно разгоняет кровь по организму, подытожила Алексеева.
Ранее врач высшей категории рассказала Лайфу, что офисные работники наиболее подвержены инфекциям, так как постоянно находятся в замкнутом пространстве рядом с большим количеством людей. Она назвала шесть правил, которые позволят уберечься от болезней в полном людей офисе.
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