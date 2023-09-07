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7 сентября, 05:11

Названа обувь – убийца здоровья ног и организма

Ортопед Игнатов: Высокие туфли и кеды не подходят на роль сменной обуви в офисе

При работе в офисе важно выбирать такую сменную обувь, которая обеспечит ногам комфорт, защиту и вентиляцию. В случае неправильного выбора этого элемента одежды сотрудник рискует не только лишиться былой продуктивности, но и получить травму, предупредил травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

"Слишком тесная, жёсткая и тёплая обувь вызывает ощущение сильного дискомфорта, боли. Это снижает концентрацию, затрудняет движения и приводит к излишней утомляемости", — подчеркнул специалист.

По словам Игнатова, совсем отказываться от сменной обуви нельзя, так как в этом случае гигиена стоп будет нарушаться, а офис — загрязняться. Чтобы ноги не потели, стоит присмотреться к моделям с перфорацией для притока свежего воздуха. В противном случае во влажной среде начнут плодиться бактерии. Внимание нужно обращать и на подошву, которая не должна скользить вне зависимости от типа покрытия.

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"Частое ношение обуви на высоком каблуке полностью смещает центр тяжести, что увеличивает риск развития плоскостопия, артрозов, хронических болей в спине. Обувь на плоском ходу — кеды или балетки — полностью лишены амортизации и поддержки свода, что также способствует прогрессированию ортопедических заболеваний. Тесная обувь вызывает излишнее давление на стопы, нарушая кровообращение во всём организме", — рассказал травматолог "Газете.ru".

А чтобы обувь не оставляла после себя болезненные мозоли, необходимо грамотно подходить к её выбору. В этом вопросе нужно обращать внимание на сезонность и размер элемента одежды. Кроме того, одна и та же обувь не должна применяться для всех задач. Даже самые удобные кроссовки в этом случае могут привести к плоскостопию.

Обложка ©

Freepik

Илья Пушкарев
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