Названа обувь – убийца здоровья ног и организма

При работе в офисе важно выбирать такую сменную обувь, которая обеспечит ногам комфорт, защиту и вентиляцию. В случае неправильного выбора этого элемента одежды сотрудник рискует не только лишиться былой продуктивности, но и получить травму, предупредил травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

"Слишком тесная, жёсткая и тёплая обувь вызывает ощущение сильного дискомфорта, боли. Это снижает концентрацию, затрудняет движения и приводит к излишней утомляемости", — подчеркнул специалист.

По словам Игнатова, совсем отказываться от сменной обуви нельзя, так как в этом случае гигиена стоп будет нарушаться, а офис — загрязняться. Чтобы ноги не потели, стоит присмотреться к моделям с перфорацией для притока свежего воздуха. В противном случае во влажной среде начнут плодиться бактерии. Внимание нужно обращать и на подошву, которая не должна скользить вне зависимости от типа покрытия.

"Частое ношение обуви на высоком каблуке полностью смещает центр тяжести, что увеличивает риск развития плоскостопия, артрозов, хронических болей в спине. Обувь на плоском ходу — кеды или балетки — полностью лишены амортизации и поддержки свода, что также способствует прогрессированию ортопедических заболеваний. Тесная обувь вызывает излишнее давление на стопы, нарушая кровообращение во всём организме", — рассказал травматолог "Газете.ru".