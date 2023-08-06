Россиян предупредили о последствиях чрезмерной любви к спортивной обуви

Многие граждане отдают предпочтение спортивной и лёгкой обуви, считая её более комфортной и безопасной для здоровья. Однако, как рассказал доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш, это мнение ошибочно. В беседе с газетой "Известия" он пояснил, что любая обувь предназначена для тех целей, для которых она разработана, поэтому не следует пренебрегать этими особенностями.

"Существуют сапоги для верховой езды, ботинки для гольфа и туфли для боулинга. Мы же не носим их каждый день на улице. Спортивные кроссовки и кеды — это тоже профессиональная обувь, и она должна использоваться по назначению", — подчеркнул медик.

Доктор объяснил, что у любителей ежедневного ношения кроссовок может измениться походка из-за некоторых особенностей обуви. Например, у любителей беговых кроссовок со временем появляется лёгкая подпрыгивающая походка с тенденцией к наклону вперёд. А в кроссовках для баскетбола (с высоким задником) упор больше приходится на пятку: в таком случае стопа не полностью сгибается и именно поэтому человек немного переваливается при ходьбе.

"Кроссовки для повседневной носки имеют мягкую подошву, которая неправильно фиксирует стопу. Из-за мягкой и плоской подошвы центр тяжести тела смещается вперёд, нарастает нагрузка на позвоночник и суставы нижних конечностей — коленный и тазобедренный. А поскольку и сами кроссовки делаются из достаточно мягкого, эластичного материала, то стопа буквально заваливается внутрь — возрастает риск развития плоскостопия", — сообщил Белаш.