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2 сентября, 09:29

Назван единственный эффективный метод избавления от шишки на стопе

Врач Кучава сообщил, что каблуки и тесная обувь приводят к шишкам на стопах

Вальгусная деформация первого пальца стопы, в простонародье называемая "шишки на стопах", часто передаётся по наследству, а избавиться от неё легче всего хирургическим путём. Об этом Лайфу рассказал травматолог-ортопед, хирург, член Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава Эльдар Кучава.

Травматолог-ортопед, хирург Эльдар Кучава рассказал о борьбе с выпирающей косточкой на ноге. Фото предоставлено героем публикации.

Травматолог-ортопед, хирург Эльдар Кучава рассказал о борьбе с выпирающей косточкой на ноге. Фото предоставлено героем публикации.

"Многие думают, что это дополнительно наросшая кость, которая выпирает из-под кожи, но на самом деле это смещение 1-й плюсневой кости, головка которой и даёт визуальный контур под кожей. Причиной данной проблемы чаще всего является наследственная предрасположенность", — отметил доктор.

Однако иногда проблема возникает из-за плоскостопия, ношения узкой или слишком широкой обуви, высоких каблуков. Недуг чаще всего касается женщин, что обусловлено особенностями гормонального воздействия на мягкие ткани, удерживающие опорно-двигательный аппарат.

Чем раньше удаётся заметить проблему и обратиться к ортопеду, тем с большей вероятностью можно избежать грубых деформаций. На начальной стадии решить вопрос можно при помощи ЛФК, массажа, физиотерапии, ношения специальных стелек. Но основным методом лечения остаётся хирургия.

"Хирургическое лечение заключается в исправлении деформации путём создания контролируемого хирургом перелома кости, восстановления анатомических осей костей с последующей фиксацией титановыми имплантами и восстановления биомеханически правильной функции мягких тканей", — объяснил медик.

По его словам, ходить после таких операций можно на следующий же день, но строго в специальной обуви Барука. Результат будет зависеть и от того, как впоследствии пациент начнёт следовать врачебным рекомендациям.

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Ранее Лайф писал, что отиты могут развиться из-за травмы барабанной перепонки, например, при баротравме, пользовании ушными палочками или из-за забравшихся в ухо насекомых.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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