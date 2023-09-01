Хирург рассказал, чем заменить ушные палочки, чтобы не травмировать барабанную перепонку

Отиты могут развиться из-за травмы барабанной перепонки, например, при баротравме, пользовании ушными палочками или из-за забравшихся в ухо насекомых. Об этом Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Илья Сенченко.

"Чтобы снизить риск заболеть отитом, следует соблюдать ряд простых правил: в холодное время носить шапку, избегать переохлаждения, а применение ушных палочек заменить на промывание ушей душевой лейкой. На предприятиях с высоким уровнем шума следует носить защитные наушники, а на природе — пользоваться репеллентами", — отметил собеседник Лайфа.

Если отит вызван именно травмой барабанной перепонки, закапывание каких-либо лекарств в ухо приведёт к усилению болей и усугублению течения болезни. Поэтому "местные" лекарства могут применяться только после отоскопии врачом, подчеркнул Сенченко.