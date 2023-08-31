Хирург раскрыл, когда "простой" отит может привести к менингиту, разрыву перепонки и даже смерти

Заболеть отитом можно в любое время года, но пик заболеваемости приходится на осенне-зимне-весенний период. В чём причина отитов, чем они опасны и как их лечить, Лайфу рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко.

К отитам относят ряд воспалительных заболеваний уха. В зависимости от локализации воспаления отиты делят на наружный, средний или внутренний (лабиринтит). Заболеть можно в любое время года, но пик приходится на осенне-зимне-весенний период, так как отиты часто развиваются на фоне переохлаждения и как осложнение ОРВИ.

По словам Сенченко, при своевременном лечении отиты проходят без каких-либо осложнений. Однако при позднем обращении к врачу инфекция может проникнуть в соседние органы и вызвать мастоидит (гнойное воспаление сосцевидного отростка), энцефалит, менингит, острый тромбоз сосудов или абсцесс головного мозга, сепсис, разрыв барабанной перепонки, снижение либо полную потерю слуха. Осложнения могут привести даже к смерти, предупредил врач.

Первые признаки отита: боль, заложенность или шум в ухе. Если вы заметили такие симптомы, хирург советует принять таблетку анальгетика и обратиться к дежурному врачу либо к лору. А вот самостоятельно капать какие-либо лекарства, не посоветовавшись с медиками, не стоит.