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30 августа, 13:17

Россиянам рассказали, ждать ли осенью нового всплеска заболеваний ковидом

Врач Уланкина: Ковид пока нельзя назвать обычной сезонной инфекцией

На фоне появления новых вариантов ковида осенью можно ожидать небольшого всплеска заболеваний CoViD-19. Специалисты указывают, что в сентябре и октябре температура и влажность воздуха наиболее благоприятны для распространения вирусов.

Как заявила врач — эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина — ковид пока нельзя назвать обычной сезонной инфекцией. По её словам, прошло слишком мало времени с того момента, как это заболевание появилось в мире.

"Но в перспективе, скорее всего, CoViD-19 перейдёт в разряд привычных ОРВИ и останется с человечеством навсегда", — приводит слова врача издание "Вести Подмосковья".

"Не валять дурака": Врач пояснил, стоит ли опасаться новой волны ковида

"Не валять дурака": Врач пояснил, стоит ли опасаться новой волны ковида

Уланкина полагает, что заболевание у многих заразившихся будет протекать в лёгкой форме. Кто-то и вовсе перенесёт в бессимптомно. Специалисты рассказали, что избежать болезни можно при помощи соблюдения нескольких правил. В частности, нужно стараться избегать скопления людей, мыть руки после посещения общественных мест, пользоваться масками и антисептиками.

Ранее сообщалось, что оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в РФ на 20% за последнюю неделю. Он зафиксирован в 46 российских регионах.

На фоне роста заболеваемости ковидом врач дал советы, как не слечь с вирусом осенью

На фоне роста заболеваемости ковидом врач дал советы, как не слечь с вирусом осенью

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ТАСС / Гавриил Григоров

Иван Косицын
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