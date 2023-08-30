Россиянам рассказали, ждать ли осенью нового всплеска заболеваний ковидом

На фоне появления новых вариантов ковида осенью можно ожидать небольшого всплеска заболеваний CoViD-19. Специалисты указывают, что в сентябре и октябре температура и влажность воздуха наиболее благоприятны для распространения вирусов.

Как заявила врач — эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина — ковид пока нельзя назвать обычной сезонной инфекцией. По её словам, прошло слишком мало времени с того момента, как это заболевание появилось в мире.

"Но в перспективе, скорее всего, CoViD-19 перейдёт в разряд привычных ОРВИ и останется с человечеством навсегда", — приводит слова врача издание "Вести Подмосковья".

Уланкина полагает, что заболевание у многих заразившихся будет протекать в лёгкой форме. Кто-то и вовсе перенесёт в бессимптомно. Специалисты рассказали, что избежать болезни можно при помощи соблюдения нескольких правил. В частности, нужно стараться избегать скопления людей, мыть руки после посещения общественных мест, пользоваться масками и антисептиками.