На фоне роста заболеваемости ковидом врач дал советы, как не слечь с вирусом осенью

Сейчас наступает период сезонного роста числа пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Избежать волну заболеваемости ковидом поможет как вакцинация, так и закаливание, а ещё избегание мест, где одновременно собирается много людей. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники "Мпрофико" Алексей Жито.

Коронавирус — респираторное вирусное заболевание, которое передаётся при снижении температуры окружающей среды и уменьшении количества солнечных лучей. Более быстрое заражение провоцирует скопление людей в одном месте, а это характерно для холодной, бессолнечной и дождливой погоды. Кроме того, большинство россиян не вакцинированы от ковида, не имеют иммунитет или он очень слабый. А ведь вирусы достаточно быстро мутируют, подчеркнул врач. И все эти факторы создают условия для возникновения волны заболеваемости.

По словам специалиста, при коронавирусе наиболее выражены симптомы интоксикации: иногда болит горло, голова и — в отдельных случаях — глаза, появляется кашель. Чтобы не подхватить ковид, рекомендуется укрепить общее здоровье организма, а также лечить хронические заболевания. Так, пациентам-диабетикам нужно снизить уровень сахара, а гипертоникам — следить за давлением.

"Напоминаем про вакцинацию, что она спасает жизни лицам в группе риска, например пожилым пациентам, больным пациентам. Также работаем и над неспецифической защитой организма, например улучшаем иммунитет закаливанием, не забываем про употребление витаминов С, D", — заключил Жито.