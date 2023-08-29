Число случаев ковида в России за неделю подскочило почти на 20%

За последнюю неделю число случаев CoViD-19 в России увеличилось почти на 20%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%", — говорится в сообщении.

Рост зафиксирован в 46 регионах России, причём в 18 из них пациентов с ковидом больше, чем в среднем по стране. Так, госпитализировали 1035 россиян с вирусом, а умерли 11 человек. Указывается, что в 30 регионах увеличилось число пациентов, которых доставили в больницы. При этом выздоровели по всей России 3104 человека.