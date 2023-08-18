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18 августа, 16:38

В Британии нашли новый коронавирус — и в нём десятки мутаций

В Британии выявили новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями

В Британии обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями шиповидного гена. Об этом заявила заместитель главы Агентства безопасности здравоохранения страны Мира Чанд.

"BA.2.86 был выявлен в Великобритании. Агентство оценивает ситуацию и предоставит дополнительную информацию по мере развития", — отметила она.

Впервые такой тип ковида нашли в Израиле, а потом в Дании и США, уточняет The Guardian. В Институте генетики при Университетском колледже Лондона отметили, что новый вариант коронавируса вряд ли будет таким же смертоносным, как "дельта" или "омикрон".

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До BA.2.86 новейшим вариантом ковида считался ВА.Х. В Роспотребнадзоре заявляли, что в России его пока нет.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Осипов
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