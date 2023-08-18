В Британии нашли новый коронавирус — и в нём десятки мутаций

В Британии обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями шиповидного гена. Об этом заявила заместитель главы Агентства безопасности здравоохранения страны Мира Чанд.

"BA.2.86 был выявлен в Великобритании. Агентство оценивает ситуацию и предоставит дополнительную информацию по мере развития", — отметила она.

Впервые такой тип ковида нашли в Израиле, а потом в Дании и США, уточняет The Guardian. В Институте генетики при Университетском колледже Лондона отметили, что новый вариант коронавируса вряд ли будет таким же смертоносным, как "дельта" или "омикрон".