В Британии нашли новый коронавирус — и в нём десятки мутаций
В Британии выявили новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями
В Британии обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями шиповидного гена. Об этом заявила заместитель главы Агентства безопасности здравоохранения страны Мира Чанд.
"BA.2.86 был выявлен в Великобритании. Агентство оценивает ситуацию и предоставит дополнительную информацию по мере развития", — отметила она.
Впервые такой тип ковида нашли в Израиле, а потом в Дании и США, уточняет The Guardian. В Институте генетики при Университетском колледже Лондона отметили, что новый вариант коронавируса вряд ли будет таким же смертоносным, как "дельта" или "омикрон".
До BA.2.86 новейшим вариантом ковида считался ВА.Х. В Роспотребнадзоре заявляли, что в России его пока нет.
ТАСС / Пётр Ковалёв