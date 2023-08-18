Врачи бьют тревогу:: За месяц в мире подскочила заболеваемость коронавирусом на 60%

Свыше 1,4 миллиона человек в мире заразилось коронавирусной инфекцией с 17 июля по 13 августа, при этом умерло более 2,3 тысячи пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по сравнению с предыдущими 28 днями число случаев инфицирования возросло на 63%. При этом количество смертей сократилось на 56%.

Так, за четыре недели в мире было зарегистрировано 1 422 538 случаев заражения в 104 государствах и 2366 летальных исходов. В ВОЗ подчеркнули, что CoViD-19 — до сих пор крупная угроза, поэтому страны должны поддерживать раннее предупреждение, эпидемиологический надзор и отчётность, отслеживать варианты заболевания, оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска.

По информации организации, рост заболеваемости на 97% зафиксирован с 17 июля по 13 августа в Западно-Тихоокеанском регионе. Однако в четырёх регионах заболеваемость снизилась. Смертность уменьшилась везде, а в Африке даже на 78%. Пик заболеваемости пришёлся на Южную Корею — 1 209 194 человека, после неё в списке идут Австралия (30 402), Сингапур (18 806), Италия (18 419) и Великобритания (16 938). В Республике Корея также произошло больше всего смертей за этот период — 340.