В США взволновались из-за нового варианта ковида, число заражений резко возросло
NYP: В Нью-Йорке зафиксировали рост заболеваемости CoViD-19 на 55%
В Нью-Йорке на 55% увеличилось количество заразившихся CoViD-19, передаёт New York Post.
"Последние данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев CoViD-19 выросло на 55% по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день", — сообщает издание.
Вместе с тем количество госпитализаций возросло на 22%, составив свыше 100 пациентов в день. Также в отчётах Центров по контролю и профилактике заболеваний США указано, что с этой проблемой столкнулись жители всей страны, а не только Нью-Йорка, о чём говорит показатель в 8000 госпитализаций за неделю, а это на 12% больше, чем в предыдущую. По мнению комиссара здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан, в возбудителе заболевания ничего не указывает на повышение вирулентности или летальности, а учащение случаев коронавируса может быть связано с понижением иммунитета.
Ранее Лайф писал, что частота выявления "эриса" в мире растёт. В России уже зафиксировано 17 случаев заражения.
Unsplash