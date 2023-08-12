В США взволновались из-за нового варианта ковида, число заражений резко возросло

Вместе с тем количество госпитализаций возросло на 22%, составив свыше 100 пациентов в день. Также в отчётах Центров по контролю и профилактике заболеваний США указано, что с этой проблемой столкнулись жители всей страны, а не только Нью-Йорка, о чём говорит показатель в 8000 госпитализаций за неделю, а это на 12% больше, чем в предыдущую. По мнению комиссара здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан, в возбудителе заболевания ничего не указывает на повышение вирулентности или летальности, а учащение случаев коронавируса может быть связано с понижением иммунитета.