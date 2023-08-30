"Не валять дурака": Врач пояснил, стоит ли опасаться новой волны ковида

Появляются всё новые штаммы коронавируса. Они становятся менее патогенными, однако всё же не стоит пренебрегать элементарными санитарными мерами предосторожности и не забывать о вакцинации. Об этом рассказал читателям Лайфа терапевт Андрей Звонков, комментируя рост заболеваемости ковидом.

Тот факт, что ВОЗ объявила о завершении режима пандемии, вовсе не означает, что ковид якобы куда-то испарился. Скорее всего, по словам медика, этот вирус останется с человечеством навсегда. Однако он будет вести себя как сезонная респираторная инфекция. По этой же причине в осенний период можно ожидать роста заболеваемости.

"Сама по себе инфекция с высокой вирулентностью стала менее патогенной. Это естественный процесс для подобного рода вирусов, так сказать, чем он заразнее, тем он менее вреден. Хотя, в принципе, тут кому как повезёт, вы сами понимаете, все люди разные, у всех разный иммунитет. Просто нужно быть повнимательнее, побдительнее, не валять дурака", — отметил Звонков.

В заключение собеседник Лайфа напомнил, что осенью по традиции наблюдается высокая концентрация любых организмов, в том числе вирусов, поэтому стоит быть особенно осторожными.