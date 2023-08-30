"Не валять дурака": Врач пояснил, стоит ли опасаться новой волны ковида
Терапевт Звонков заявил, что новые штаммы коронавируса стали менее патогенными
Появляются всё новые штаммы коронавируса. Они становятся менее патогенными, однако всё же не стоит пренебрегать элементарными санитарными мерами предосторожности и не забывать о вакцинации. Об этом рассказал читателям Лайфа терапевт Андрей Звонков, комментируя рост заболеваемости ковидом.
Тот факт, что ВОЗ объявила о завершении режима пандемии, вовсе не означает, что ковид якобы куда-то испарился. Скорее всего, по словам медика, этот вирус останется с человечеством навсегда. Однако он будет вести себя как сезонная респираторная инфекция. По этой же причине в осенний период можно ожидать роста заболеваемости.
"Сама по себе инфекция с высокой вирулентностью стала менее патогенной. Это естественный процесс для подобного рода вирусов, так сказать, чем он заразнее, тем он менее вреден. Хотя, в принципе, тут кому как повезёт, вы сами понимаете, все люди разные, у всех разный иммунитет. Просто нужно быть повнимательнее, побдительнее, не валять дурака", — отметил Звонков.
В заключение собеседник Лайфа напомнил, что осенью по традиции наблюдается высокая концентрация любых организмов, в том числе вирусов, поэтому стоит быть особенно осторожными.
Ранее Лайф писал, что оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России на 20% за неделю. Такие показатели зафиксированы в 46 регионах страны.
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