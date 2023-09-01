Звёздный хирург Хайдаров раскрыл жуткие мольбы фанатов продать им часть плоти Киркорова

Пластический хирург Тимур Хайдаров признался, что фанаты певца Филиппа Киркорова просили продать им удалённые жировые отложения короля эстрады. Об этом врач расскажет в ближайшем юмористическом телешоу "Кстати", новый сезон которого стартует 2 сентября.

Хайдаров провёл несколько операций по улучшению внешнего вида музыканта, но просьбу поклонников счёл неэтичной, ужасающей и противозаконной. Хотя он добавил, что за свою карьеру наслушался и не такого. Так, некоторые его пациенты приходили со странными запросами: нарастить уши, как у эльфа, сделать глаза лисьими, грудь увеличить до десятого размера.