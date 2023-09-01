Звёздный хирург Хайдаров раскрыл жуткие мольбы фанатов продать им часть плоти Киркорова
Хирург Хайдаров сообщил, что поклонники хотели купить жир Киркорова
Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Пластический хирург Тимур Хайдаров признался, что фанаты певца Филиппа Киркорова просили продать им удалённые жировые отложения короля эстрады. Об этом врач расскажет в ближайшем юмористическом телешоу "Кстати", новый сезон которого стартует 2 сентября.
Хайдаров провёл несколько операций по улучшению внешнего вида музыканта, но просьбу поклонников счёл неэтичной, ужасающей и противозаконной. Хотя он добавил, что за свою карьеру наслушался и не такого. Так, некоторые его пациенты приходили со странными запросами: нарастить уши, как у эльфа, сделать глаза лисьими, грудь увеличить до десятого размера.
Напомним, певец Филипп Киркоров впервые познакомился с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, когда пришёл в клинику навестить рэпера Даву. Когда же поп-королю предложили сделать операцию, тот испугался и сначала убежал.