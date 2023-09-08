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8 сентября, 08:42

Врач назвала 6 правил, как не заболеть в переполненном офисе

Врач Мартиросян: Проветривайте офис минимум два раза в день

Офисные работники наиболее подвержены инфекциям, так как постоянно находятся в замкнутом пространстве рядом с большим количеством людей. Как оставаться здоровым и не заразиться коронавирусом, Лайфу рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян.

6 правил, как не заболеть в переполненном офисе:

  1. Старайтесь мыть руки чаще в течение дня и меньше касаться общедоступных загрязнённых предметов и поверхностей.
  2. Ваше рабочее пространство требует регулярной влажной уборки, в том числе с антисептиком.
  3. Проветривайте помещение минимум два раза в день.
  4. Температурный режим в офисе необходимо поддерживать на уровне 23–24 градусов и не допускать резких перепадов.
  5. Не пользуйтесь продуктами из общих упаковок, если ваши коллеги погружали в них пальцы, также не пользуйтесь многоразовой общей посудой.
  6. Носите медицинские маски в местах наибольшего скопления людей и изолируйтесь от чихающих и кашляющих людей (которые должны быть на больничном, а не в офисе).
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Обложка ©

Unsplash / Alesia Kazantceva

Ольга Годуненко
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