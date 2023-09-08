Врач назвала 6 правил, как не заболеть в переполненном офисе
Врач Мартиросян: Проветривайте офис минимум два раза в день
Офисные работники наиболее подвержены инфекциям, так как постоянно находятся в замкнутом пространстве рядом с большим количеством людей. Как оставаться здоровым и не заразиться коронавирусом, Лайфу рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян.
6 правил, как не заболеть в переполненном офисе:
- Старайтесь мыть руки чаще в течение дня и меньше касаться общедоступных загрязнённых предметов и поверхностей.
- Ваше рабочее пространство требует регулярной влажной уборки, в том числе с антисептиком.
- Проветривайте помещение минимум два раза в день.
- Температурный режим в офисе необходимо поддерживать на уровне 23–24 градусов и не допускать резких перепадов.
- Не пользуйтесь продуктами из общих упаковок, если ваши коллеги погружали в них пальцы, также не пользуйтесь многоразовой общей посудой.
- Носите медицинские маски в местах наибольшего скопления людей и изолируйтесь от чихающих и кашляющих людей (которые должны быть на больничном, а не в офисе).
Ранее ортопед Игнатов рассказал, что высокие туфли и кеды не подходят на роль обуви для офиса. Офисному планктону важно выбирать такую сменку, которая обеспечит комфорт. В случае неправильного выбора сотрудник рискует даже получить травму.