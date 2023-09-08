Врач назвала 6 правил, как не заболеть в переполненном офисе

Офисные работники наиболее подвержены инфекциям, так как постоянно находятся в замкнутом пространстве рядом с большим количеством людей. Как оставаться здоровым и не заразиться коронавирусом, Лайфу рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян.

6 правил, как не заболеть в переполненном офисе:

Старайтесь мыть руки чаще в течение дня и меньше касаться общедоступных загрязнённых предметов и поверхностей. Ваше рабочее пространство требует регулярной влажной уборки, в том числе с антисептиком. Проветривайте помещение минимум два раза в день. Температурный режим в офисе необходимо поддерживать на уровне 23–24 градусов и не допускать резких перепадов. Не пользуйтесь продуктами из общих упаковок, если ваши коллеги погружали в них пальцы, также не пользуйтесь многоразовой общей посудой. Носите медицинские маски в местах наибольшего скопления людей и изолируйтесь от чихающих и кашляющих людей (которые должны быть на больничном, а не в офисе).