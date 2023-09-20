Нейросеть нарисовала героев поэмы Пушкина и этими картинками разбудила ностальгию

Всегда интересно посмотреть, как именно то или иное произведение оживёт под кистью художника. Ведь любой творческий человек пропускает через себя историю и только потом рисует изображение, появившееся в голове. На этот раз оживить вступление к знаменитой поэме "Руслан и Людмила" попросили нейросеть. Midjourney показала героев слегка готическими, немного мрачными. Кажется, что каждый хранит свою тайну. Предлагаем не только вспомнить классику, но и оценить творение искусственного интеллекта.

"У лукоморья дуб зелёный; // Златая цепь на дубе том: // И днём и ночью кот учёный // Всё ходит по цепи кругом…" И только посмотрите на этот величественный дуб с массивной цепью. Так вы себе его представляли? А что скажете по поводу кота? Признаемся, лично нам было необычно увидеть его не только в очках, но и в таком наряде.

Иллюстрация © t.me / NeroArt

"Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит", — продолжается поэма. Мы видим, как лешего и русалку нарисовала нейросеть Midjourney. Величественный старец, даже немного пугающий, и такая светлая, словно добрая и приветливая, дама с рыбьим хвостом вместо ног.

Иллюстрация © t.me / NeroArt

"Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей; // Избушка там на курьих ножках // Стоит без окон, без дверей".

Иллюстрация © t.me / NeroArt

"Там о заре прихлынут волны // На брег песчаный и пустой, // И тридцать витязей прекрасных // Чредой из вод выходят ясных, // И с ними дядька их морской". На этом отрывке из поэмы мы можем увидеть статных и красивых молодцев. Жаль, что нейросеть не нарисовала их в количестве 30. Следом в стихотворении Пушкин рассказывает про царевну, которую Midjourney представила не столько несчастной, сколько немного строгой или даже жестокой. Только посмотрите на этот стальной блеск в глазах. "В темнице там царевна тужит, // А бурый волк ей верно служит".

Иллюстрация © t.me / NeroArt

"Там ступа с Бабою Ягой // Идёт, бредёт сама собой, //Там царь Кащей над златом чахнет". Конечно, не могли обойтись без изображения самых популярных личностей русского фольклора — Бабы Яги и Кащея. Парочка на вид получилась весьма суровой. На прогулке в лесу в тёмное время точно не хотелось бы встретить их на своём пути.

Иллюстрация © t.me / NeroArt