Нейросеть нарисовала героев поэмы Пушкина и этими картинками разбудила ностальгию
Мы все с детства помним отрывок про лукоморье из произведения великого русского поэта. Как жаль, что сам Пушкин не рисовал иллюстрации к своим стихам. Но сегодня за него это сделала нейросеть Midjourney.
Всегда интересно посмотреть, как именно то или иное произведение оживёт под кистью художника. Ведь любой творческий человек пропускает через себя историю и только потом рисует изображение, появившееся в голове. На этот раз оживить вступление к знаменитой поэме "Руслан и Людмила" попросили нейросеть. Midjourney показала героев слегка готическими, немного мрачными. Кажется, что каждый хранит свою тайну. Предлагаем не только вспомнить классику, но и оценить творение искусственного интеллекта.
"У лукоморья дуб зелёный; // Златая цепь на дубе том: // И днём и ночью кот учёный // Всё ходит по цепи кругом…" И только посмотрите на этот величественный дуб с массивной цепью. Так вы себе его представляли? А что скажете по поводу кота? Признаемся, лично нам было необычно увидеть его не только в очках, но и в таком наряде.
"Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит", — продолжается поэма. Мы видим, как лешего и русалку нарисовала нейросеть Midjourney. Величественный старец, даже немного пугающий, и такая светлая, словно добрая и приветливая, дама с рыбьим хвостом вместо ног.
"Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей; // Избушка там на курьих ножках // Стоит без окон, без дверей".
"Там о заре прихлынут волны // На брег песчаный и пустой, // И тридцать витязей прекрасных // Чредой из вод выходят ясных, // И с ними дядька их морской". На этом отрывке из поэмы мы можем увидеть статных и красивых молодцев. Жаль, что нейросеть не нарисовала их в количестве 30. Следом в стихотворении Пушкин рассказывает про царевну, которую Midjourney представила не столько несчастной, сколько немного строгой или даже жестокой. Только посмотрите на этот стальной блеск в глазах. "В темнице там царевна тужит, // А бурый волк ей верно служит".
"Там ступа с Бабою Ягой // Идёт, бредёт сама собой, //Там царь Кащей над златом чахнет". Конечно, не могли обойтись без изображения самых популярных личностей русского фольклора — Бабы Яги и Кащея. Парочка на вид получилась весьма суровой. На прогулке в лесу в тёмное время точно не хотелось бы встретить их на своём пути.
"Там русский дух… там Русью пахнет! // И там я был, и мёд я пил; // У моря видел дуб зелёный; // Под ним сидел, и кот учёный // Свои мне сказки говорил". Надеемся, что не только удивили вас интересными иллюстрациями, созданными нейросетью Midjourney, но и пробудили приятные школьные воспоминания. Например, как вы у доски на уроке литературы читали наизусть это произведение.