Красивые и счастливые: нейросеть Midjourney показала, какой видит жизнь на Руси

Хотите стать путешественником во времени и посмотреть, как на самом деле выглядели наши предки? С новым творением искусственного интеллекта теперь это возможно! По поводу достоверности можно, конечно, поспорить. Всё же нейросеть Midjourney — это полезный инструмент в руках человека, который способен загадать всё что угодно. Но то, что в своих работах ИИ рисует то, что чаще всего представляют другие, — факт.

Какова была жизнь на Руси? Нейросеть Midjourney нарисовала свою версию. Фото © t.me / Нейросеть видит

На этот раз энтузиасты из Сети решили дать Midjourney запрос показать, кому на Руси было жить хорошо. И, судя по получившимся изображениям, всем! Только посмотрите на этих румяных девиц и статных парней. Да, тяжёлую работу в поле никто не отменял, но это не значит, что даже такой судьбинушкой нельзя было наслаждаться.

Midjourney представила свою версию, как могли выглядеть наши предки славяне. Фото © t.me / Нейросеть видит

Получившиеся от нейросети Midjourney изображения очень точно и грамотно передают черты русского человека. Несмотря на внешнюю мягкость и даже миловидность, видно, что внутри у каждого есть твёрдый стержень. Не сломить таких людей просто, они будут стоять за свой дом, семью и родину до конца. Особенно хорошо это настроение передаёт сгенерированное Midjourney изображение всадника на коне.

Как, по мнению нейросети Midjourney, выглядели славяне на Руси. Фото © t.me / Нейросеть видит

Картинка, на которой девушка и молодой человек в поле, напротив, олицетворяет нежную часть русской души. То, что люди умеют наслаждаться моментом, ценить то, что у них есть сейчас. Изображение словно светится изнутри. Смотришь на него и тоже хочешь по полю прогуляться. И, конечно, нейросеть Midjourney не забыла отразить быт славян, показав двух красных девиц. Одна изображена около окошка с домашней утварью, а вторая прядёт.