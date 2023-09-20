6 вещей, указывающих, что юность давно позади и на деле вы старик

Вы можете одеваться по-молодёжному, слушать современную музыку и даже без ошибок сказать, чем отличается поп-ит от симпл-димпла. Но если начали проскальзывать эти особенности поведения и привычки, значит, старость в душе уже наступила.

1. Постоянно вспоминаете былые времена

Старость подкралась незаметно: шесть признаков, что даже в душе вы уже старик. Фото © Shutterstock

Вам может быть сколько угодно лет: 25, 30, 40... Но если появилось желание причитать о былом, это тревожный звоночек. Возможно, в каком-то отрезке времени и правда было лучше, но это не значит, что белая полоса не вернётся. Именно старики зацикливаются на прошлом, считая, что так же хорошо больше не будет. Стоит ценить настоящее и с надеждой смотреть в будущее.

2. Постоянно ворчите

Вас стало всё раздражать? Людей вокруг приходится учить и подсказывать, как правильно делать то или это? Разговоры с собой вслух плавно перетекли в ворчание и недовольный бубнёж себе под нос? Если всё это про вас, у нас плохие новости: вы ведёте себя как старик.

3. Не понимаете современных трендов

Как понять, что вы только притворяетесь молодым, а в душе уже старик. Фото © Shutterstock

Ещё одной отличительной чертой, что старость подкралась незаметно, ставится непоспевание за современным миром. Вы не смотрите "ТикТок", не ведёте профиль в популярной социальной сети для обмена фотографиями, не хотите новенький айфон и в целом не следите за последними новинками и тенденциями. А кто обычно так делает? Пожилые люди, кому лень догонять стремительно шагающий вперёд прогресс.

4. Не хотите учиться новому

Как можно охарактеризовать юность одним словом? Любопытство. Молодые люди или те, кто в душе с ними наравне, постоянно изучают окружающий мир. Им интересно путешествовать, учиться, всё пробовать. А если вы за собой заметили, что стараетесь делать только максимально привычные вещи, которые уже от зубов отлетают, это тоже можно назвать настигнувшей вас старостью.

5. Появилось желание заниматься складированием

Шесть красноречивых признаков, что вы незаметно превратились в старика. Фото © Freepik / andreas

Невероятно, но факт! Когда человек оказывается на пороге старости, его всё чаще посещает мысль: "Мне всё это надо". Стеклянные банки из-под покупного сока, коробка из-под обуви, старая майка с дырками, тонна макулатуры и прочий хлам. Обычно именно пенсионеры страдают синдромом Плюшкина.

6. Больше не хочется общаться с другими