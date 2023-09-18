Только для тех, кто помнит, как учился в СССР: 6 интересных фактов о советских школах

В советской школе, где учились многие из нас, существовали изумительные особенности, делавшие это место непохожим на современное. Собрали шесть интересных фактов, которые отличали школу времён СССР от сегодняшних учебных заведений.

1. К неуспевающим за учебной программой приставляли более успешных одноклассников

Советская школа: что отличало её от современных учебных заведений. Фото © ТАСС / С. Крузман

В советской школе более успешные одноклассники помогали отстающим ребятам, которые не поспевали за учебной программой. Такой подход помогал троечникам справиться с трудностями и догонять своих товарищей. Ещё плюс — коллективный дух и солидарность среди учеников. В современных школах подобное увидеть — редкость. Теперь ребята, которые испытывают трудности с учёбой, могут полагаться только на помощь учителя или репетиторов с дополнительными занятиями. На которые, конечно, нужны лишние деньги.

2. Каллиграфия — это база

В советской школе особое внимание уделялось каллиграфии, то есть искусству красивого письма. Школьников учили не только писать чётко и разборчиво, но и придавать особое значение каждой букве и слову. Каллиграфия считалась неотъемлемой частью образования и базой для развития грамотности и умения выражать свои мысли на бумаге. В современных школах писать красиво не практикуют, а ученики редко получают возможность развить своё письменное мастерство до такой степени. Взять тетрадки современных школьников и попытаться прочитать что-нибудь — жуть!

3. Никаких гендерных различий

Как мы учились в советской школе: 6 интересных аспектов. Фото David Turnley

В советской школе не было гендерных различий в образовании. Мальчики и девочки получали одинаковое образование и имели равные возможности для обучения. Не существовало различий в предметах, которые изучались, или в методиках обучения. Все школьники СССР имели равные права и возможности для развития своих способностей. В современных же школах могут существовать различия в образовательных подходах для мальчиков и девочек, основанные на стереотипах о социальных ролях. Такое бы в Союзе не одобрили!

4. Школа готовила к реальной жизни

Школа времён СССР ставила перед собой задачу готовить учеников к реальной жизни. Обучение включало не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для жизни в обществе. Ребят учили решать практические задачи, развивать коммуникативные навыки и применять полученные знания на практике. В современных школах, особенно ближе к концу учёбы, всё, на что тратят время школьников, — это подготовка к единым экзаменам. В итоге это может ограничить детей в применении своих навыков в реальной жизни.

5. Школьная форма для создания атмосферы единства

Особенности советской школы: 6 интересных фактов. Фото © Getty Images / Roger Ressmeyer / Corbis / VCG

В учебных заведениях СССР была обязательная школьная форма, которую носили все ученики. Это создавало атмосферу единства и равенства среди детей. Вне зависимости от социального статуса или материального положения все ученики были одинаково одеты, у них не было различий во внешнем виде. Школьная форма также устанавливала правила и ожидания относительно поведения и внешнего вида учеников.

6. Акцент на трудовом воспитании учеников

В советской школе был акцент на трудовом воспитании. Детей обучали ценить труд и развивать самостоятельность. Они были вовлечены в различную трудовую деятельность, которая помогала им приобретать практические навыки и учиться сотрудничать с товарищами. Трудовое воспитание было неотъемлемой частью образования и помогало учащимся развивать ответственность, усидчивость и самодисциплину. В современных школах может быть меньше акцента на трудовое воспитание и больше на академические достижения.