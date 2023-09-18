6 интересных фактов о хрущёвках, о которых вы ничего не знали

У многих из нас детство прошло именно в хрущёвках — маленьких серийных многоэтажках, построенных во всех городах необъятной родины быстро и дёшево по одному типовому проекту. Некоторые вспоминают старый анекдот: "Хрущёв успел соединить уборную с ванной, но не успел соединить пол с потолком". В этой статье мы расскажем о шести самых интересных и неожиданных фактах о хрущёвках. Уверены, такого вы точно не знали.

1. Их придумал не Хрущёв

На самом деле хрущёвки придумали не в СССР, а во Франции, при Хрущёве такие здания просто начали строиться в стране. Классическая французская хрущёвка. Фото © Livejournal / visualhistory

Многие жители нашей страны уверены: дома-хрущёвки были придуманы именно в Советском Союзе для того, чтобы обеспечить горожан дешёвым жильём, пусть и не самым комфортным. На самом деле придумал их другой товарищ — французский архитектор Ле Корбюзье. Дело в том, что после Второй мировой во Франции наблюдалась нехватка пригодных для жилья домов. Бороться с этой проблемой решили посредством строительства панельных домов, то есть быстро, дёшево, сердито. А в СССР идею подхватили уже в пятидесятые, во времена правления Никиты Сергеевича Хрущёва, отсюда и название домов. Хотя планы обеспечить советских граждан доступным жильём разрабатывались ещё в конце сороковых, в эпоху Сталина.

2. Архитектор хрущёвок — дед солиста "Мумий Тролля"

Архитектор Виталий Павлович Лагутенко. Фото © VK / МОСПЕШКОМ — прогулки и экскурсии по Москве

Разработкой самых первых хрущёвок занимался архитектор Виталий Лагутенко, которого можно считать основоположником панельного домостроения в СССР. А его внука вы наверняка знаете! Это известный музыкант, главный "мумий тролль" Илья Лагутенко.

3. Строили очень быстро

История самых популярных домов России: откуда взялись хрущёвки и почему они так называются. Москва. Строительство жилых домов в 9-м квартале Марьиной Рощи. 1958 год. Фото © ТАСС / Наум Грановский

В среднем на возведение дома хватало двенадцать суток. Некоторые строители шли на рекорд. Одна ленинградская бригада, например, уложилась за пять дней.

4. Срок службы — 25 лет

Срок службы большинства домов-хрущёвок был рассчитан на 25 лет, так как эти дома строились в основном как временное жильё. Тем не менее многие из этих домов стоят на территории России до сих пор. Хрущёвки сносимой серии должны были быть выведены из эксплуатации уже несколько лет назад. Мало кто знает, что существовали и другие дома — из несносимой серии. Срок службы таких домов был рассчитан на 50 лет. Исследования показали, что при своевременном капитальном ремонте срок жизни хрущёвок может быть увеличен до 150 лет.

5. Пять этажей для пущей выгоды

Пятиэтажными хрущёвки стали из-за экономии, поскольку в таких домах не требовалось устанавливать лифты. Фото © ТАСС / Рудольф Дик

Изначально предполагалось, что новые дома не будут выше четырёх этажей. Причина в том, что, согласно рекомендациям ВОЗ, такая высота была оптимальной, чтобы подниматься пешком с пользой для здоровья. Но поскольку Хрущёв требовал удешевления строительства, то инженеры добавили ещё один этаж. В масштабах страны этот ход обеспечил заметный прирост квартир. Такие дома, согласно медицинским нормам, не нужно было оснащать лифтами. Кстати, существует легенда, что Никита Сергеевич Хрущёв, прибывший на одну из строек, подняться пешком на пятый этаж так и не смог.

6. Почему в хрущёвках такие маленькие кухни?