Путин поручил организовать премию "Россия — страна возможностей" в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин распорядился учредить и провести премию "Россия — страна возможностей" (РСВ) для представителей различных сфер деятельности. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

"Росмолодёжи" совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" предусмотреть проведение итогового мероприятия по определению лауреатов премии "Россия – страна возможностей" и их награждению в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который будет проводиться в 2024 году", — сказано в перечне.

Доклад по распоряжению президента должны представить до 1 февраля 2024 года. Также АНО "Россия — страна возможностей" вместе с региональными властями организует ежегодные слёты для участников проектов РСВ в субъектах России. Об итогах работы президенту отчитаются до 1 декабря 2023 года.