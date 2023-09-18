Путин поручил организовать премию "Россия — страна возможностей" в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин распорядился учредить и провести премию "Россия — страна возможностей" (РСВ) для представителей различных сфер деятельности. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
"Росмолодёжи" совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" предусмотреть проведение итогового мероприятия по определению лауреатов премии "Россия – страна возможностей" и их награждению в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который будет проводиться в 2024 году", — сказано в перечне.
Доклад по распоряжению президента должны представить до 1 февраля 2024 года. Также АНО "Россия — страна возможностей" вместе с региональными властями организует ежегодные слёты для участников проектов РСВ в субъектах России. Об итогах работы президенту отчитаются до 1 декабря 2023 года.
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Ранее сегодня Путин заявил, что ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 году значительно выше, чем в прошлом. Он добавил, что нефтегазовые доходы в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года — и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост.