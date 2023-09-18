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18 сентября, 13:38

Путин: Ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году значительно выше прошлогодних

Ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 году значительно выше, чем в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

"Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы", — сказал он.

В то же время, добавил он, нефтегазовые доходы в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года — и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост.

Путин назвал устойчивой ситуацию в российской экономике

Путин назвал устойчивой ситуацию в российской экономике

Также Владимир Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. Глава государства отметил, что она выдержала беспрецедентное внешнее давление.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Константинов
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