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18 сентября, 13:20

Путин назвал устойчивой ситуацию в российской экономике

<p>Совещание Путина по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы. Фото © Kremlin</p>

Совещание Путина по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы. Фото © Kremlin

Текущая экономическая ситуация в РФ в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Совещание Путина по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы. Видео © t.me / news_kremlin

"Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трёхлетку — 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", — отметил глава государства.

Он с уверенностью сделал вывод, что ситуация в экономике РФ по ряду ключевых показателей лучше прежних прогнозов. Путин заметил, что почти каждый день обсуждает эту тему с правительством и лично с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Сегодня президент намерен отдельно встретиться с главой кабмина.

Силуанов заявил о тренде на улучшение бюджетной ситуации

Силуанов заявил о тренде на улучшение бюджетной ситуации

Ранее помощник президента РФ и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета по итогам этого года может оказаться ниже прогнозных 2%. Он отметил, что наибольший позитив показывает динамика ненефтегазовых доходов.

Андрей Бражников
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