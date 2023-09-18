Путин назвал устойчивой ситуацию в российской экономике

Текущая экономическая ситуация в РФ в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Совещание Путина по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы. Видео © t.me / news_kremlin

"Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трёхлетку — 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", — отметил глава государства.

Он с уверенностью сделал вывод, что ситуация в экономике РФ по ряду ключевых показателей лучше прежних прогнозов. Путин заметил, что почти каждый день обсуждает эту тему с правительством и лично с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Сегодня президент намерен отдельно встретиться с главой кабмина.