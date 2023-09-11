Силуанов заявил о тренде на улучшение бюджетной ситуации

Структурный дефицит российского бюджета станет сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, а в этом он будет на уровне прогноза в 2% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", — приводит слова главы Минфина его пресс-служба.

Министр добавил, что бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. По его словам, динамика исполнения расходов сейчас сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале 2023 года. Глава Минфина также отметил, что российские власти намерены придерживаться ответственного подхода к финансам. Среди приоритетов, пояснил Силуанов, обеспечение безопасности государства и боеготовности ВС, а также интеграция новых регионов и помощь наиболее уязвимым категориям россиян.