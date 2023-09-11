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11 сентября, 10:59

Силуанов заявил о тренде на улучшение бюджетной ситуации

Силуанов: Дефицит бюджета России будет сокращаться с 2% ВВП в 2023 году

Структурный дефицит российского бюджета станет сокращаться с выходом в 2025 году на бюджетное правило, а в этом он будет на уровне прогноза в 2% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", — приводит слова главы Минфина его пресс-служба.

Министр добавил, что бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. По его словам, динамика исполнения расходов сейчас сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале 2023 года. Глава Минфина также отметил, что российские власти намерены придерживаться ответственного подхода к финансам. Среди приоритетов, пояснил Силуанов, обеспечение безопасности государства и боеготовности ВС, а также интеграция новых регионов и помощь наиболее уязвимым категориям россиян.

Мишустин заявил, что прогнозы о сложностях с бюджетом России не оправдались

Мишустин заявил, что прогнозы о сложностях с бюджетом России не оправдались

Ранее помощник президента РФ и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета по итогам этого года может оказаться ниже прогнозных 2%. Он отметил, что наибольший позитив показывает динамика ненефтегазовых доходов.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Никита Осипов
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