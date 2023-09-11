Помощник Путина допустил профицит госбюджета в 2024 году

Дефицит российского бюджета по итогам 2023 года может оказаться ниже прогнозных 2%. Такое заявление сделал помощник президента РФ и экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год", — сказал он в беседе с журналистами "Интерфакса".

По словам Орешкина, наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов. При этом, продолжил он, Москва серьёзно проработала балансировку государственного бюджета на ближайшие три года, поэтому показатели баланса значительно лучше ожиданий.

"При определённых сценариях бюджет следующего года может быть исполнен с профицитом", — добавил помощник главы государства.