В Германии разочарованы "возрождением" экономики России
BI: Немецкий учёный Стамер разочарован ростом торговли РФ вопреки санкциям
Немецкие эксперты разочарованы "возвращением" России в мировую торговлю. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на отчёт Кильского института мировой экономики.
В документе говорится, что в крупнейших российских портах — Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске — число прибывающих контейнеровозов находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала СВО. Таким образом, торговая активность страны активизируется, делают вывод учёные.
"Это происходит, несмотря на санкции, введённые западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает", — сетует доктор Винсент Стамер, глава Kiel Trade Indicator.
А ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на санкции. Депутат отметил, что они бумерангом ударили по их инициаторам. Вашингтон утратил экономическое лидерство, но ещё больше пострадали европейские государства.