В Германии разочарованы "возрождением" экономики России

Немецкие эксперты разочарованы "возвращением" России в мировую торговлю. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на отчёт Кильского института мировой экономики.

В документе говорится, что в крупнейших российских портах — Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске — число прибывающих контейнеровозов находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала СВО. Таким образом, торговая активность страны активизируется, делают вывод учёные.

"Это происходит, несмотря на санкции, введённые западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает", — сетует доктор Винсент Стамер, глава Kiel Trade Indicator.