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3 сентября, 05:01

В Европарламенте признали вред антироссийских санкций

Депутат ЕП Уоллес: Антироссийские санкции больше навредили гражданам Евросоюза

Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на европейцев. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

"Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились..." — написал он в соцсети X (Twitter).

В Кремле подчеркнули несгибаемость Путина перед Западом в вопросе санкций

В Кремле подчеркнули несгибаемость Путина перед Западом в вопросе санкций

А ранее экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, почему Запад больше не захочет вводить санкции против России. По его словам, санкции продолжат действовать, однако больше не будут ужесточаться.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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