В Европарламенте признали вред антироссийских санкций

"Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились..." — написал он в соцсети X (Twitter).

А ранее экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, почему Запад больше не захочет вводить санкции против России. По его словам, санкции продолжат действовать, однако больше не будут ужесточаться.