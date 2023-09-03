В Европарламенте признали вред антироссийских санкций
Депутат ЕП Уоллес: Антироссийские санкции больше навредили гражданам Евросоюза
Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на европейцев. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России? Санкции провалились..." — написал он в соцсети X (Twitter).
А ранее экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, почему Запад больше не захочет вводить санкции против России. По его словам, санкции продолжат действовать, однако больше не будут ужесточаться.
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