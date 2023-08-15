Экономист объяснил, почему Запад больше не захочет вводить санкции против России

Запад больше не будет вводить антироссийские санкции. Об этом заявил экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что сценарное планирование является основой политики, но все возможные варианты никак нельзя предугадать, поэтому, как правило, рассматриваются базовая, лучшая и худшая вероятности. Так, по его мнению, российская экономика будет развиваться в соответствии с первым сценарием, предполагающим "сохранение существующих шоков".

"В переводе на "простой язык", это означает, что ничего не изменится", — подчеркнул экономист.

Он выразил уверенность, что санкции продолжат действовать, однако больше не будут ужесточаться. Экономическое давление на Россию сохранится, но рынки будут довольно стабильными. При этом Зубец не исключил, что в ближайшем будущем ситуация может даже улучшиться.

Вместе с тем эксперт допустил, что при желании Запад может нанести вред нашей стране, введя очередные ограничения. Однако смысла у этого практически нет, санкции были введены в поддержку Украины, а сейчас Киев не может добиться успеха на поле боя. Поэтому финансовые ограничения потеряли свою эффективность, подчеркнул Зубец.