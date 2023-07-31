Володин: Против России введено 16 тысяч санкций

Тема противодействия антироссийским санкциям стала одной из ключевых в ходе весенней сессии Государственной думы. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тысяч санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов", — отметил он.

Вызовы, с которыми столкнулась наша страна, Володин назвал беспрецедентными. И справиться с ними, по его словам, России удалось благодаря устойчивой политической и экономической системе, которая была сформирована её руководством.

"Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, мы сталкивались с различными вызовами. Но совершенно очевидно: весь депутатский корпус, независимо от политических мировоззрений, все объединились вокруг страны", — сказал спикер Госдумы на встрече с Путиным.