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31 июля, 11:15

Володин: Против России введено 16 тысяч санкций

Тема противодействия антироссийским санкциям стала одной из ключевых в ходе весенней сессии Государственной думы. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тысяч санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов", отметил он.

Вызовы, с которыми столкнулась наша страна, Володин назвал беспрецедентными. И справиться с ними, по его словам, России удалось благодаря устойчивой политической и экономической системе, которая была сформирована её руководством.

"Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, мы сталкивались с различными вызовами. Но совершенно очевидно: весь депутатский корпус, независимо от политических мировоззрений, все объединились вокруг страны", — сказал спикер Госдумы на встрече с Путиным.

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Напомним, что буквально на днях, 28 июля, Евросоюз дополнил санкционный список против России, добавив туда семь человек и пять организаций, в том числе Институт русского зарубежья. А до этого США ввели санкции ещё против почти 120 человек и компаний из РФ. Там заявили, что рестрикции "ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и её экспортным способностям".

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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