Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют санкции и "карательные" меры

Россия и африканские страны следуют в одном фарватере, отрицая любые односторонние санкции и "карательные меры" в отношении неугодных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

"Не приемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс, и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие", — отметил глава государства.