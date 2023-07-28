Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют санкции и "карательные" меры
Россия и африканские страны следуют в одном фарватере, отрицая любые односторонние санкции и "карательные меры" в отношении неугодных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
"Не приемлем такие незаконные практики, как односторонние санкции и ограничительные, а по факту карательные меры, наносящие ущерб странам, проводящим независимый курс, и создающие экономические проблемы в мировом масштабе, сдерживающие развитие", — отметил глава государства.
Президент добавил, что также африканские страны вместе с Москвой выступают против использования темы климата, прав человека и гендерной повестки ради достижения неблаговидных политических целей.
Напомним, во время своего сегодняшнего выступления на саммите в Санкт-Петербурге Путин процитировал Нельсона Манделу — бывшего президента ЮАР, правозащитника и борца с режимом апартеида в Южной Африке, призывающего всегда защищать государственный суверенитет. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что пришёл конец гегемонии одной или нескольких стран.
ТАСС / Михаил Метцель