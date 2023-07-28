Путин объявил о конце гегемонии одной или нескольких стран
Период, когда существовала гегемония одной или нескольких стран, остался позади, но прежние лидеры продолжают сопротивляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
"Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое. Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах", — отметил он.
Также Путин процитировал Нельсона Манделу — бывшего президента ЮАР, правозащитника и борца с режимом апартеида в Южной Африке — во время своего сегодняшнего выступления на саммите в Санкт-Петербурге. Российский лидер напомнил, что великий политик ценил суверенитет страны и призывал его защищать.
ТАСС / Михаил Метцель