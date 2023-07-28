Путин объявил о конце гегемонии одной или нескольких стран

Период, когда существовала гегемония одной или нескольких стран, остался позади, но прежние лидеры продолжают сопротивляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

"Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое. Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах", — отметил он.