Мишустин заявил, что прогнозы о сложностях с бюджетом России не оправдались

Доходы федерального бюджета России за первые шесть месяцев 2023 года оказались выше прогнозных. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что предрекаемых трудностей с наполнением государственной казны не случилось.

"В начале года звучали экспертные оценки о том, что [бюджет РФ] будет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались", — отметил Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьера, ничего из того, что предрекал противник России, не произошло, как и говорил президент РФ Владимир Путин. Доходы федеральной казны за первое полугодие оказались выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12 трлн 300 млрд рублей, уточнил Мишустин.